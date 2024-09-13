Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год. Приоритет – оборона и безопасность, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом вечером 13 сентября сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя", - заявил глава Кабмина.

По его словам, доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

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"Приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели", - сказал Шмыгаль.

Второй приоритет - это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн Кабмин выделяет на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается.

211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн пойдут на образование.

Третий приоритет - это поддержка регионов и бизнеса. По словам Шмыгаля, местные бюджеты будут получать помощь за счет дотаций и субвенций. В частности, предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа "єОселя".

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Шмыгаль отметил, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, которая сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. Приоритетом будут, в частности, восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.

"Главный финансовый документ страны на 2025-й год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого", - заявил глава правительства.

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