Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29, - Сикорский

Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент мы передали Украине около 400 танков, PT-91-91, Т-72 и Leopard 2, которые сейчас защищают Украину, а некоторые, как я слышал, также участвуют в действиях в Курской области", - сказал Сикорский.

Кроме того, он напомнил, что Польша передала Украине гаубицы Krab и другие элементы военной помощи. "И мне было приятно услышать, что наша техника, в частности польского производства, хорошо себя показала", - добавил министр.

Также Сикорский сообщил, что польская сторона рассматривает возможность передачи дальнейших партий техники.

"В частности, возможно, самолетов МиГ-29, которые на сегодня необходимы для защиты польского неба. Но, возможно, союзники помогут нам с миссией воздушного патрулирования над Польшей, что сделает реализацию шага передачи возможной", - пояснил глава МИД.

Читайте также: Сикорский призвал Украину "найти решение" относительно Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры"

Отдельно Сикорский отметил, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений РФ, которая бьет по гражданским объектам.

"Украина имеет священное право предотвращать эти преступления, сбивая российские бомбардировщики, а также атакуя другие цели, способствующие убийству украинцев. Единственное ограничение, наложенное на Украину, - это то, что является обязательным для всех нас: соблюдение международного гуманитарного права", - сказал он.

Кроме того, Сикорский добавил, что Польша поддерживает Украину в обеспечении ее энергетической безопасности, что является приоритетом в контексте предстоящей осени и зимы.

Читайте также: Польша поддерживает чешскую инициативу относительно закупки боеприпасов для Украины и готова выделить на нее 100 млн евро, - Сикорский