Мирный план Китая не предусматривает поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, - США в Совбезе ООН

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд раскритиковал китайский план достижения мира в Украине.

Об этом дипломат заявил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Вуда, мирное предложение Китая из шести пунктов по урегулированию того, что КНР называет "украинским кризисом", не дополняет украинскую формулу мира и не предусматривает поддержки суверенитета и территориальной целостности.

"План Китая из шести пунктов создаст опасный прецедент. Мы здесь не для того, чтобы вознаграждать нарушителей Устава ООН", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул: "Самый быстрый путь к миру для России - вывести свои войска из Украины и прекратить воздушные атаки. Если Россия не хочет мира, то следующий, самый быстрый путь к миру для всего мира - лишить ее возможности продолжать свои незаконные нападения".

По его словам, Пекин способствует российской агрессии с помощью так называемого партнерства "без ограничений" и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы РФ, что позволяет России продолжать войну в Украине.

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Представитель США отметил передачу Китаем материалов двойного назначения, таких как компоненты вооружения, оборудование и сырье, которое использует Россия в оборонном секторе. Китайский экспорт, по его словам, включает нитроцеллюлозу, станки, микроэлектронику, оптику, БпЛА, технологии для крылатых ракет, которые Россия использует для убийства мирных жителей и разрушения инфраструктуры Украины.

"Как Китай может быть сторонником мира, если он позволяет России воевать?" - подчеркнул Вуд.

Кроме того, он заявил, что Китай помогает России распространять пропаганду и дезинформацию об Украине, оправдывая войну "законными соображениями безопасности". Американский дипломат подчеркнул в этой связи, что "действиям России в Украине нет законного оправдания - ни одного".

Вуд призвал Китай - как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение Устава, - уважать принципы суверенитета и территориальной целостности и "прекратить любую материальную и политическую поддержку незаконной войны, которую ведет Россия".

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие государства будут обеспечивать, чтобы Россия не была вознаграждена за нарушение Устава ООН. "Мы не отступим", - добавил дипломат.