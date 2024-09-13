Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (дополнено)

Поздно вечером 13 сентября российские захватчики запустили "шахеды" с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Пуски шахедов из района Курска", - говорится в сообщении Воздушных сил в 21:40.

"БпЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление; БпЛА на севере Харьковщины, курсом на восток", - сообщили в ВС ВСУ в 22:49.

"Черниговская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщили впоследствии в Воздушных силах.

"Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщили в ВС ВСУ в 23:25.

Через 5 минут ВС сообщили о новой группе "шахедов" на севере Харьковщины в направлении Полтавщины. И о "шахедахы" на Черниговщине, которые держали курс на запад.

В 23:36 ВС сообщили о "шахедах" в Черниговской области, которые держали курс на Киевскую область.

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