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Эксгумация жертв Волынской трагедии - это не политический вопрос, подлежащий торгам, - глава МИД Польши Сикорский

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міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину предоставить разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ в отношении жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сикорский выразил надежду, что история "снова не будет отравлять взаимоотношения, а объединит обе стороны на основе правды". Он отметил, что нужно говорить правду о трагедии на Волыни и одновременно заботиться об общем будущем.

"Мы готовы к дискуссии на эту тему. Но не нужно делать из этого политику, а надо позволить, чтобы жертвы преступления могли получить христианское захоронение. Это не политический вопрос, который подлежит торгам, и мы очень просим о его решении", - подчеркнул глава МИД Польши.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига завил, что украинская сторона разделяет мнение о необходимости деполитизации подходов к решению сложных вопросов исторического прошлого.

"Мы подробно обсудили это с министром Сикорским. Я считаю, что мы имеем достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать сложные или самые сложные вопросы наших взаимоотношений в духе стратегического партнерства, в духе того чрезвычайно высокого уровня взаимодействия, который мы сегодня нашли, в духе братских отношений. С одной стороны, должна вестись работа на уровне специалистов и историков, экспертов, а с другой - по линии причастных органов государственной власти обеих стран", - отметил украинский министр.

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Напоминаем, тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются. Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Зато Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.

Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Трагедія під смолєнском пшеков вже ніяк не цікавить??
  • gray wolf
    Признайте операцію "Вісла" ,з виселення українців по всіх селах Польщі, геноцидом української нації . Тоді і поговоримо.
  • Лантух
    У сікорського нав"язлива манія "волинської трагедії".
    трагедія Волині у тому що поляків заселяли примусово для зміни демографічної ситуації. Скажи сікорський-якого хера поляки на Волині робили? Сиділи б у своїх гмінах і все у них добре було б.
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