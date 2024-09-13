США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и пропагандиста Киселева

В пятницу, 13 сентября, США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США, сообщает Цензор.НЕТ.

В санкционный список США попал российский медиахолдинг "Россия сегодня", который охватывает, в частности, информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik.

Также под санкции попала автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" - юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия".

Кроме этого, санкции введены против двух физических лиц - генерального директора "России сегодня", пропагандиста Дмитрия Киселева и руководителя АНО "Евразия" Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы.

Упомянутым физическим и юридическим лицам запрещают транзакции и блокируют имущество.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты вводят новые санкции против России за попытки подорвать демократии и поляризовать общества. Его слова приводит издание The Guardian.

"Сегодня мы вводим санкции в отношении трех юридических и двух физических лиц за тайные операции России по распространению глобального влияния, включая вмешательство в демократию в Молдове и предстоящие выборы", - сказал госсекретарь.

По его словам, действия России, которые разоблачили в последнее время, не охватывают весь спектр усилий, который Москва направляет, чтобы подорвать демократию. Поэтому Вашингтон объединяет усилия с Лондоном и Оттавой, чтобы бороться с угрозой российской пропаганды. В частности, речь идет о RT (ранее Russia Today. - Ред.)

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"Российское использование дезинформации как оружия для подрыва и поляризации открытых обществ распространяется на все части мира. В ответ сегодня Соединенные Штаты, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить союзников и партнеров во всем мире, чтобы они присоединились к нам в борьбе с угрозой, исходящей от RT и других механизмов российской дезинформации и скрытого влияния", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Кроме этого, Блинкен сказал, что RT собирала деньги для российских военных на снайперские винтовки, глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, места для личного вооружения, дизельные генераторы.

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