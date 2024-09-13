На фронте произошло 115 боевых столкновений, сложная ситуация на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 на фронте произошло 115 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском и Покровском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара (задействовал, в частности, 73 КАБ), использовал для поражения 567 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 72 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, 25 БпЛА и автомобиль, повреждены две артсистемы, два автомобиля и боевая бронированная машина.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки. Атаки противника отражены Силами обороны.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебово, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении оккупанты три раза в течение дня пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Выемка.

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На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Все атаки вблизи Часова Яра и Андреевки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении имели место шесть атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Пять атак отражены, продолжается бой. Ситуация контролируемая.

Враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, и Гродовка 16 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Селидово, Михайловка и Новогродовка.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 80 из них - безвозвратно. Уничтожено два миномета и семь автомобилей оккупантов, также повреждены артсистема, две боевых бронированных машины и четыре автомобиля.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 35 раз атаковал наши позиции вблизи Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Наибольшую активность проявлял в районе Константиновки и Украинска. В настоящее время украинские воины отразили 30 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжается.

На Времевском направлении наши войска отражали семь атак противника, вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы - пять атак отражены, еще две продолжаются.

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Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении противник провел пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области.