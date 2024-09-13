На фронте произошло 115 боевых столкновений, сложная ситуация на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 22:00 на фронте произошло 115 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском и Покровском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара (задействовал, в частности, 73 КАБ), использовал для поражения 567 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев. Два боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 72 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, 25 БпЛА и автомобиль, повреждены две артсистемы, два автомобиля и боевая бронированная машина.
На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки. Атаки противника отражены Силами обороны.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебово, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений, остальные - наши воины остановили.
На Северском направлении оккупанты три раза в течение дня пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Выемка.
На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Все атаки вблизи Часова Яра и Андреевки захлебнулись. Захватчики понесли потери.
На Торецком направлении имели место шесть атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Пять атак отражены, продолжается бой. Ситуация контролируемая.
Враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, и Гродовка 16 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Селидово, Михайловка и Новогродовка.
Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 80 из них - безвозвратно. Уничтожено два миномета и семь автомобилей оккупантов, также повреждены артсистема, две боевых бронированных машины и четыре автомобиля.
Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 35 раз атаковал наши позиции вблизи Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Наибольшую активность проявлял в районе Константиновки и Украинска. В настоящее время украинские воины отразили 30 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжается.
На Времевском направлении наши войска отражали семь атак противника, вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы - пять атак отражены, еще две продолжаются.
Ситуация на других направлениях
На Приднепровском направлении противник провел пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.
На остальных направлениях существенных изменений не произошло.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области.