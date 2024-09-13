Сикорский: Польша предложила Украине более 100 млн евро займа на ремонт военной техники

Польша предложила Украине межправительственный заем на сумму более 100 млн евро, который будет направлен на закупку и ремонт польской военной техники для украинской армии на польских оборонных предприятиях.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, соответствующие согласования между министрами финансов уже состоялись.

"Согласования между министрами финансов уже состоялись. В любой момент займом можно воспользоваться", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Во время пресс-конференции Сикорский также сказал, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.

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