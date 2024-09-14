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Шольц в очередной раз заявил, что не отправит дальнобойные ракеты Taurus в Украину: Германия приняла четкое решение

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Шольц вкотре відмовив у постачанні Україні ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отказал в поставках Украине ракет Taurus, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции 13 сентября, пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать, а что нет. Это решение не изменится", - сказал политик.

Соответствующее заявление главы немецкого правительства прозвучало на фоне встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Белом доме, посвященной среди прочего возможности предоставить Киеву разрешение на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием.

The Guardian отмечает, что Германия неоднократно отказывалась прислать Украине собственные дальнобойные ракеты Taurus.

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Топ комментарии

  • Helpless World
    Перш ніж хаяти штольца, запитайте зелену тварь, ДЕ **** НАШІ РАКЕТИ?
    В нас немає, вчених, потужностей, металу чи ракетного палива? Мотор Січ робила двигуни до кацапських ракет, а собі не може? Чи може в нас немає пороху?

    Точно, в нас немає Пороху...
  • Tutu Tutukin
    В мене таке враження, що наші західні партнери були б дуже раді, якби Украіна не чинили опір та програла!
  • Дефіцит Потужності
    У порівнянні з арабами і африканцями українські біженці, тим паче в основному жінки і діти - Німеччині будуть тільки на користь.
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