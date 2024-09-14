Шольц в очередной раз заявил, что не отправит дальнобойные ракеты Taurus в Украину: Германия приняла четкое решение
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отказал в поставках Украине ракет Taurus, несмотря на настойчивые просьбы Киева.
Об этом Шольц сказал на пресс-конференции 13 сентября, пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать, а что нет. Это решение не изменится", - сказал политик.
Соответствующее заявление главы немецкого правительства прозвучало на фоне встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Белом доме, посвященной среди прочего возможности предоставить Киеву разрешение на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием.
The Guardian отмечает, что Германия неоднократно отказывалась прислать Украине собственные дальнобойные ракеты Taurus.