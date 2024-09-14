Угрозы Путина в адрес НАТО и США – опасная риторика, но она не нова для России, - Белый дом

Угрозы Владимира Путина, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами по РФ якобы будет означать прямое участие стран НАТО в войне - очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Комментарии Путина это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали", - сказала Карин Жан Пьер. Она в очередной раз подчеркнула, что война может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что политика США в отношении ударов вглубь РФ американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной и сегодня не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, чтобы защищать свою демократию", - подчеркнула Жан Пьер. Она также отметила, что Джо Байден всегда был лидером по оказанию Украине поддержки.

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