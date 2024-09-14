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Угрозы Путина в адрес НАТО и США – опасная риторика, но она не нова для России, - Белый дом

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речниця Білого дому Карін Жан П’єр

Угрозы Владимира Путина, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами по РФ якобы будет означать прямое участие стран НАТО в войне - очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Комментарии Путина это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали", - сказала Карин Жан Пьер. Она в очередной раз подчеркнула, что война может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что политика США в отношении ударов вглубь РФ американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной и сегодня не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, чтобы защищать свою демократию", - подчеркнула Жан Пьер. Она также отметила, что Джо Байден всегда был лидером по оказанию Украине поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что разрешение для Украины на дальнобойные удары по РФ "втянет НАТО в войну"

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Топ комментарии

  • Vladimir Shkrebty
    Сцикливі залишились сцикунами.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Погрози Володимира Путіна, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО у війні - дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового, і варто закінчити думку "яка все ж таки нагнала нам страху і ми в США І НАТО ВЕСЬ ЧАС БЗДИМО ВІД ЦІЄЇ РИТОРИКИ ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ.ЗАЛИШИВШТ УКРАЇНУ НА ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКИМ ТЕРОРИСТОМ І ВБИВЦЕЮ
  • Mykola Blogger
    Відколи то будь-яка риторика стала небезпечною?
    Це ж яким треба бути боягузом, щоб лякатися риторики?
    Справді небезпечними були, є і будуть лише дії, а не промови.
    Не лякайся, дідусь Джо! Ще не час лякатися.
    Якщо путін таки вирішить напасти на НАТО, то перед цим заявить НАТО прямо протилежне. ʼ
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