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Польша готова предоставить Украине 100 млн евро займа на ремонт военной техники, - Сикорский

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міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Правительство Польши предложило Украине межправительственный заем на сумму более 100 миллионов евро, который будет направлен на закупку и ремонт польской военной техники для ВСУ на польских оборонных предприятиях.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласования между министрами финансов уже состоялись. В любой момент из займа можно воспользоваться", - подчеркнул глава МИД Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29, - Сикорский

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Топ комментарии

  • Yurka Gagarin
    колі твій сосід гасіт пожежу у своем дому,дуже херова ідея продавать йому воду,врахуючі за те що твоя хата поруч .
  • Mod Dom
    Уже рік ліві в Польщі при владі - уже рік Польща нічого Україні не дає, тільки базікає
  • Tierre
    Поляки за свої послуги такі ціні викочують, що, пам'ятаю, навіть німці порахували, що значно дешевше пошкоджену вв Україні німецьку техніку вести на ремонт до Німеччини, ніж ремонтувати у Польші, бо польські спекулянти вимагали абсолютно неадекватні кошти - щось там в 4 рази дорожче, ніж ремонт у Німеччині виходив.
    Тому віддаватимемо 100 мільонів +% за послуги, що вартують максимум 25.
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