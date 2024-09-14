Общие боевые потери РФ с начала войны – около 632 630 человек (+1210 за сутки), 8674 танка, 18086 артсистем, 17043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 632 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 632630 (+1210) человек,

танков - 8674 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 17043 (+40) ед,

артиллерийских систем - 18086 (+25) ед,

РСЗО - 1186 (+1) ед,

средства ППО - 946 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15149 (+36),

крылатые ракеты - 2591 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,

специальная техника - 3084 (+13)

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