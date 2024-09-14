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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 632 630 человек (+1210 за сутки), 8674 танка, 18086 артсистем, 17043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 632 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 632630 (+1210) человек,
  • танков - 8674 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 17043 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 18086 (+25) ед,
  • РСЗО - 1186 (+1) ед,
  • средства ППО - 946 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15149 (+36),
  • крылатые ракеты - 2591 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,
  • специальная техника - 3084 (+13)

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3860 день москальсько-української війни.
    154! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
    Логістика 71!, ББМ теж файно )
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 632 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Русский Алкаш
    Я понял, почему нам не дают разрешение на применение оружия на территории росии. Никто в ЕС и США не может понять то, что хочет сказать зеленский.
  • valentyna 7f6f0f14
    ЗСУ, з Днем танкових військ ! Боріться і перемагайте.
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