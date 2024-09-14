Ночью в Киеве и Одессе силы ПВО отражали атаку дронов

В ночь на 14 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В Киеве и Одессе прогремели взрывы. По вражеским беспилотникам работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и начальник Одесской ОГА Олег Кипер

Воздушную тревогу в Одессе объявили около 1 часа ночи. Впоследствии местные власти сообщили о звуках взрывов в городе и работе ПВО по вражеским дронам.

В Киеве сигнал воздушной тревоги прозвучал около 1:30. В столице и области продолжалась работа сил ПВО по беспилотникам.

Власти призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Позже Кличко сообщил, что в Оболонском районе обломки сбитого БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожаров нет.

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