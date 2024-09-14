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РФ вывела в Черное море семь ракетоносителей с залпом до 48 ракет

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У Чорному морі 7 ракетоносіів

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Общий залп до 48 ракет типа "Калибр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 07:00 14.09.2024:

  • в Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Военные предупреждают, что угроза обстрелов достаточно высока.

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Топ комментарии

  • Юра Малко
    Тю....А нам же скільки разів казали на Марафоні,різні Світани,ЗлиєОдєссіти і просто пустобрехи: русня так зашугана,що на Чорному морі кораблів вже не тримає......
  • Михайло Иляш
    Помре ще 100-200 українців - АЛЕ на думку ЕС і США ЦЕ НЕ ЕСКАЛАЦІЯ. От якби ми вбарили їх ракетами по РФ - це уже ескалація. Не переплутайте. Коли майже знищена одна із найбільших націй Европи- це норма, а бити по агресору - ескалація
  • Степан Лукашёв
    Це відповідь отим пиз#унам, котрі казали, що будьонов вже вивільнив Чорне море від кацапні.
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