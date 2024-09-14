РФ вывела в Черное море семь ракетоносителей с залпом до 48 ракет

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Общий залп до 48 ракет типа "Калибр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 07:00 14.09.2024:

в Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Военные предупреждают, что угроза обстрелов достаточно высока.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия завела все пять подводных лодок в военную гавань Новороссийска. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО