РФ вывела в Черное море семь ракетоносителей с залпом до 48 ракет
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В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Общий залп до 48 ракет типа "Калибр"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.
По состоянию на 07:00 14.09.2024:
- в Черном море 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Военные предупреждают, что угроза обстрелов достаточно высока.