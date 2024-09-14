В Одесской области военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили девять ударных дронов. ИНФОГРАФИКА

Ночью 14 сентября в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами ВМС ВСУ было сбито 9 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ.

"ВМС ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Киеве и Одессе силы ПВО отражали атаку дронов

Напомним, поздно вечером 13 сентября российские захватчики запустили "шахеды" с северного направления. Впоследствии стало известно, что вражеские беспилотники также атакуют и с юга.