Россияне запустили более 70 "шахедов" по всей Украине, большинство из них были сбиты, - Зеленский

В ночь на 14 сентября россияне запустили более 70 "шахедов" по всей Украине. Благодаря силам наших защитников большинство ударных беспилотников было сбито.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба", - говорится в сообщении.

Зеленский в который раз подчеркнул, что Украине нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизни наших людей.

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Напомним, в ночь на 14 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В Киеве и Одессе прогремели взрывы. По вражеским беспилотникам работали силы ПВО.