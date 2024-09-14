ПВО сбила 72 "шахеда" из 76, еще два локационно потеряны, два - вернулись на территорию РФ, - Воздушные силы

В ночь на 14 сентября 2024 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 76 "шахедов" с направлений Курск, Ейск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей", - говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах отметили, что два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два - вернулись в Россию.

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