Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом, - The Guardian

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отвергли угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно эскалации из-за использования Украиной ракет Storm Shadow. По данным источников, Вашингтон и Лондон согласовали разрешение на их применение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Во время встречи со Стармером в Белом доме президент США Байден решительно отверг угрозы Путина о якобы эскалации войны из-за использования Украиной западных ракет Storm Shadow.

"Я не воспринимаю версию, что использование ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в России будет равносильно началу войны НАТО с Москвой", - заявил Байден.

Байден избежал детальных комментариев относительно дальнейших планов поставок оружия, отметив, что этот вопрос обсуждается в правительстве.

Стармер, который прилетел в Вашингтон на фоне обострения ситуации, также подчеркнул, что страна-террорист несет ответственность за развязывание войны и заявил о праве Украины на самозащиту. Он уточнил, что обсуждения охватывали широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Украине, Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации западных источников, Вашингтон и Лондон достигли предварительной договоренности разрешить Украине использовать ракеты большой дальности, хотя публичные заявления по этому поводу еще не сделаны.

Напомним, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в пятницу, 13 сентября, объявлять любую новую политику относительно разрешения Украине на удары вглубь РФ.

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