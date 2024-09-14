"Шахеды" атаковали Киевщину: есть повреждения в двух районах

В ночь на 14 сентября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали с использованием ударных дронов территорию Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тревога продолжалась всю ночь.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - подчеркивает глава региона.

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Последствия дроновой атаки

Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

Вследствие падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области.

"В одном из районов повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. В другом - остекление в многоквартирном доме и автомобиль. Хозяевам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь", - уточнил Кравченко.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 14 сентября в Киеве и Одессе силы ПВО отражали атаку дронов. По информации Воздушных сил, ПВО сбила 72 "шахеда" из 76, еще два локально потеряны, два - вернулись на территорию РФ.

Также информировалось, в ночь на 14 сентября 2024 года российские войска атаковали ударными дронами Одесский и Измаильский районы Одесской области, есть разрушения и повреждения в 2 районах.