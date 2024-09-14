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В Латвии демонтируют памятники Пушкину и его музе Анне Керн

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Пам’ятна плита, присвячена Пушкіну, і погруддя на честь його музи Анни Керн на вулиці Цитаделес, 7 у Ризі

13 сентября совет Рижской думы по памятникам поддержал демонтаж памятных объектов, посвященных русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LETA.

Провести демонтаж предложило общество "Центр общественной памяти".

Совет по памятникам поддержал демонтаж памятного камня, посвященного Пушкину, на улице Цитаделес, 7, а также демонтаж бюста музы Пушкина Анны Керн, жены генерала Ермолая Керна.

Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии Cīņa, Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

В совете после принятия решения отметили, что "беда советской идеологии" не должна быть стерта из памяти общества. Поэтому демонтированные прославляющие коммунистический тоталитаризм объекты следует сохранить как исторические свидетельства, добавили в совете.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    латиши у своїй країні на своїй землі самі будуть вирішувати як їм жити...
  • polini orop
    Чудове рішення, зменшення простору для кацапа це найважливіша робота для людства сьогодні
    після того як московія зникне можна буде обʼєднувати зустлля людства для підкорення далекого космосу головне щоб до цього кацапа і його нарєчія вже не існувало
  • Aleksey VIII
    Діди-ґвалтівники впали.

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