Обгоревшие тела российских захватчиков валяются в поле на Луганщине. ВИДЕО 18+
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Воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго сняли разбросанные по полю тела российских захватчиков на Луганщине. Ежедневно бойцы 66 ОМБр отбивают тяжелые штурмы, уничтожая вражескую пехоту.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Российское командование продолжает непрерывно бросать в бой самый дешевый ресурс, что у них есть - временно живых иванушек, которые пойдут на штурм просто по телам своих предшественников. Они так же будут уничтожены - на несколько метров ближе или дальше. А поля российской смерти будут только разрастаться", - добавили в публикации бойцы.
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