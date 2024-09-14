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Обгоревшие тела российских захватчиков валяются в поле на Луганщине. ВИДЕО 18+

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Воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго сняли разбросанные по полю тела российских захватчиков на Луганщине. Ежедневно бойцы 66 ОМБр отбивают тяжелые штурмы, уничтожая вражескую пехоту.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское командование продолжает непрерывно бросать в бой самый дешевый ресурс, что у них есть - временно живых иванушек, которые пойдут на штурм просто по телам своих предшественников. Они так же будут уничтожены - на несколько метров ближе или дальше. А поля российской смерти будут только разрастаться", - добавили в публикации бойцы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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  • Trevo Trow
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  • Sergii Ustim
    Скажи ще що це ми війну почали.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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