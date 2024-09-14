Цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной, - CNN

Курская операция ВСУ стала тяжелым испытанием для украинских военных. Но несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Изданию в начале сентября удалось пообщаться с 14 военнослужащими Сил обороны, которые принимали участие в боях на Курщине. Четверо из них проходят лечение после полученных ранений, а остальные до сих пор воюют на территории РФ. Среди собеседников журналистов были представители пяти различных подразделений - пехотинцы, операторы дронов, водители бронетехники, саперы и военные инженеры.

Собеседники издания отметили, что "возможность дать России почувствовать войну на собственной шкуре стоит всей этой боли".

Украинские военные рассказывают о многих погибших и раненых, пишет CNN, не называя, однако никаких конкретных цифр. Один из солдат, указав на свои ботинки, отметил, что с них можно было собрать "немало образцов ДНК".

"Украинской ДНК, к сожалению", - добавил он.

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"Все 14 военных отметили, что курская наступательная операция была тяжелой операцией с одинаковым уровнем потерь, как и на других участках фронта. Они сказали, что через пять недель она становится все сложнее, а некоторые даже поставили под сомнение решение о начале вторжения в то время, когда Украина пытается защитить ключевые города на востоке страны", - говорится в материале CNN.

Хотя России удалось восстановить контроль над некоторыми небольшими населенными пунктами в последние дни, Украина все еще контролирует подавляющее большинство территории, которую она захватила в первые дни вторжения, согласно оценке Института изучения войны.

Напомним, по данным эстонской разведки, хотя российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.