Спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает, - Нацполиция

Вражеские спецслужбы предлагают нашим гражданам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, однако ни один из поджигателей обещанных средств так и не получил.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Обещают "легкие деньги"

По его словам, мотивация нарушителей во всех случаях одинакова - жажда "легких денег".

"Вражеские спецслужбы через соцсети предлагают деньги - от 600 до нескольких тысяч долларов за поджоги авто. Но ни один из тех, кто согласился, этих денег не получил", - рассказал Шумейко.

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Шантаж

Лишь в некоторых случаях поджигатели получали какую-то долю обещанного. Впрочем, после этого представители спецслужб страны-агрессора начинали шантажировать, что передадут их данные украинским правоохранителям.

Опасность для детей

"Сейчас хотел бы обратиться к родителям и педагогам - нужно говорить с детьми и объяснять им, что наш враг не имеет ни совести, ни морали и втягивает в эту преступную деятельность детей. И чем больше мы будем говорить об этом с детьми, тем, я уверен, они будут меньше попадать в это", - подчеркнул начальник столичной полиции.

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Он также призвал украинцев обращаться в полицию, если те увидят подобные объявления, в частности в соцсетях.

По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.