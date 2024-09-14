Спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает, - Нацполиция
Вражеские спецслужбы предлагают нашим гражданам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, однако ни один из поджигателей обещанных средств так и не получил.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Обещают "легкие деньги"
По его словам, мотивация нарушителей во всех случаях одинакова - жажда "легких денег".
"Вражеские спецслужбы через соцсети предлагают деньги - от 600 до нескольких тысяч долларов за поджоги авто. Но ни один из тех, кто согласился, этих денег не получил", - рассказал Шумейко.
Шантаж
Лишь в некоторых случаях поджигатели получали какую-то долю обещанного. Впрочем, после этого представители спецслужб страны-агрессора начинали шантажировать, что передадут их данные украинским правоохранителям.
Опасность для детей
"Сейчас хотел бы обратиться к родителям и педагогам - нужно говорить с детьми и объяснять им, что наш враг не имеет ни совести, ни морали и втягивает в эту преступную деятельность детей. И чем больше мы будем говорить об этом с детьми, тем, я уверен, они будут меньше попадать в это", - подчеркнул начальник столичной полиции.
Он также призвал украинцев обращаться в полицию, если те увидят подобные объявления, в частности в соцсетях.
По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.