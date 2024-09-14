Заявление Путина о начале войны между РФ и НАТО не ново, он это повторяет в течение последних двух с половиной лет, - Госдепартамент США

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал высказывания Путина о том, что разрешение на применение Украиной западного дальнобойного оружия равнозначно войне с НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Миллер подчеркнул во время брифинга.

"На самом деле это не новость, и мы внимательно следим за словами президента. Я бы сказал так: президент Путин - это тот человек, который мог бы завершить эту войну сегодня, если бы действительно захотел. Единственная причина, по которой мы обсуждаем предоставление американских возможностей Украине и поддерживаем наши союзные страны в НАТО и коалиции из 50 стран, созданной по всему миру, заключается в том, что Путин упорно продолжает свою незаконную войну и пытается силой завладеть территорией Украины", - отметил Миллер.

По его словам, закончить разговор о предоставлении ВСУ дальнобойных возможностей очень легко - для этого нужно закончить войну. Он также добавил, что Штаты участие в боевых действиях принимать не будут, но вместе с союзниками продолжат помогать Украине.

На вопрос о том, готовы ли в Госдепартаменте опровергнуть заявление Путина о том, что такое применение оружия будет означать прямое участие США и НАТО в войне, Миллер ответил, что США не намерены участвовать в конфликте в Украине, но продолжат оказывать помощь стране в защите совместно с коалицией своих союзников.

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Напомним, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.