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Так называемый "суд ДНР" приговорил защитника Мариуполя Александра Маловичка к 24 годам

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Олександр Маловичок

Российский суд так называемой "ДНР" осудил пленного украинца, 31-летнего морского пехотинца Александра Маловичко. Его обвинили в якобы убийстве жителя Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты утверждают, что в марте 2022 года он якобы "расстрелял из винтовки мирного жителя". Захватчики приговорили украинца к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Городской совет сообщает, что Александр Маловичко стал на защиту Мариуполя, защищая его от российских оккупантов:

"Захватчики уничтожили город, убили десятки тысяч людей, а теперь мстят украинским защитникам".

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Топ комментарии

  • ianianian3
    Это фактически смертный приговор. Учитывая условия в которых содржатся осужденные в российских тюрьмах строгого режима. А если администрации тюрьмы дадут приказ-то сделают такие условия что наш боец не проживет и нескольких летю.. Надеюсь что он все-же выживет и рано или поздно вернется на Родину-в Украину
  • govtva
    Необходимо всем лугандонским судьям.прокурорам и ментам давать заочно пожизненное за незаконное лишение свободы.
  • Amber
    Потрібно звільнити Олександра Маловичка ,
    через обмін якогось жирного кацапа або кадирівця , бо він Герой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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