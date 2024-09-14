НАТО могло сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, - Столтенберг

Западные союзники могли бы лучше вооружить Украину, тем самым предотвратив большую войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сейчас мы предоставляем военную технику для войны - тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", - сказал он.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что члены НАТО не хотели предоставлять Украине оружие, о котором она просила до начала вторжения РФ, из-за страха перед Москвой.

Кроме того, Столтенберг заявил, что прекращение войны в Украине можно достичь только за столом переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", - добавил он.

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Напомним, пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал высказывания Путина о том, что разрешение на применение Украиной западного дальнобойного оружия равнозначно войне с НАТО. Он отметил, что президент Путин - это тот человек, который мог бы завершить эту войну сегодня, если бы действительно захотел. Единственная причина, по которой мы обсуждаем предоставление американских возможностей Украине и поддерживаем наши союзные страны в НАТО и коалиции из 50 стран, созданной по всему миру, заключается в том, что Путин упорно продолжает свою незаконную войну и пытается силой завладеть территорией Украины