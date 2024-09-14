В Покровске россияне обстрелом разрушили путепровод "Восточный"

За прошедшие сутки враг несколько раз обстреливал Покровск, нанося удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и частному сектору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Покровская ГВА

"13 сентября в 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты. В тот же день, около 22.30, очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. Тип вооружения устанавливается. Сейчас движение по мосту невозможно. Кроме того, вчера вечером, в результате атаки FPV-дрона повреждены 2 домохозяйства в частной застройке города", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты разрушили мост между Покровском и Мирноградом. ФОТО