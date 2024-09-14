Украина расследует преступления относительно пропаганды и милитаризации детей на оккупированных территориях, - Костин

Российская Федерация на оккупированных территориях проводит идеологическую обработку украинских детей, в частности привлекая их к парамилитарным организациям.

Об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Уголовные производства

По фактам пропаганды и милитаризации детей расследуется 11 уголовных производств. 9 обвинительных актов направлено в суд. 4 человека осуждены.

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"Юнармия" и пропаганда

Детям выдают российские паспорта и заменяют данные, их "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в "Юнармию" и другие парамилитарные организации. Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечено более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов "Юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины.

С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано около 4 тысяч уголовных производств по фактам преступлений против детей.

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"Самое большое количество - в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они касаются, в том числе, фактов похищения и лишения свободы, принудительной депортации, сексуального насилия. За военные преступления против детей сообщено о подозрении 54 лицам. В отношении 44 человек расследование завершено, дела переданы в суд. 31 военный преступник осужден. И эта работа постоянно продолжается", - уточнил Костин.