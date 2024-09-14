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Еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них – защитники "Азовстали", - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 14 сентября, Украина вернула из российского плена еще более сотни военнослужащих.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицер. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 воинов и гражданских освобождены из плена РФ, в том числе защитники "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені

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