Еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них – защитники "Азовстали", - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Сегодня, 14 сентября, Украина вернула из российского плена еще более сотни военнослужащих.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицер. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", - отметил глава государства.