В Германии предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ

Лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, главой которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом Мютцених рассказал в интервью Rheinische Post.

"На мой взгляд, настало время для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених.

Он отметил, что канцлер Шольц и президент Украины Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. Лидер СДП также поддерживает это, считая, что это дает возможность другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

По мнению Мютцениха, в контактную группу должны также войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать бременем. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - резюмировал политик.

Напомним, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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