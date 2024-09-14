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В Германии предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ

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Глава фракції СДПН у бундестазі Рольф Мютценіх про створення контактної групи

Лидер парламентской фракции Социал-демократическая партия Германии Рольф Мютцених, главой которой является канцлер Олаф Шольц, предложил инициировать создание контактной группы для переговоров между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом Мютцених рассказал в интервью Rheinische Post.

"На мой взгляд, настало время для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса", - заявил Мютцених.

Он отметил, что канцлер Шольц и президент Украины Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. Лидер СДП также поддерживает это, считая, что это дает возможность другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий.

По мнению Мютцениха, в контактную группу должны также войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников.

"В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать бременем. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", - резюмировал политик.

Напомним, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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Топ комментарии

  • Jolli Rabbit
    Про що можна домовлятися з ворогом, який поставив за мету фізичне знищення нашої країни?
    Дивні також тезіси цих перемовин:
    -в НАТО не вступати
    -армію скоротити
    -сувернітет втратит
    -территорії подарувати
    Все це скінчится новою, ще більш страшною різаниною.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    німці наївні думають впарити знову Мінск-3,трубопроводи полагодити качати у кацапів дешевий газ та жити довго та щасливо як будь то нічого не сталося,тільки вони не зрозуміли що світ вже змінився,тут або ми їх або вони нас,фарш з орків не можливо провернути назад)
  • Kord D
    Ні друга світова, ні сьогоднішня третя, світ так нічому не навчила... Підорафія і кітозо, іран, ірак, Сирія, Лівія та інші, будуть вічно калатати світ - бо це їх природа і якщо їм не дати по руках і головах то це тільки заохочить до цього клубу ще більше царьків!
    З ким переговори і про що...
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