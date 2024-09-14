США одобрили продажу Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования

Госдепартамент США принял решение о возможной продаже правительству Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 7,2 миллиарда долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона предоставило необходимую сертификацию, уведомив сегодня Конгресс об этой возможной продаже.

Ранее Правительство Румынии обратилось с просьбой приобрести 32 самолета F-35A Lightning II Joint Strike Fighter и 33 двигателя Pratt & Whitney F135-PW-100, а также другое сопутствующее оборудование.

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Общая стоимость оценивается в 7,2 миллиарда долларов.

"Предложенная продажа улучшит способность Румынии противостоять нынешним и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения миссий по самообороне и региональной безопасности, одновременно усиливая оперативную совместимость с Соединенными Штатами и другими членами НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Румыния объявила о планах приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin на общую сумму 6,5 миллиардов долларов.

Закупку F-35 одобрил Высший совет обороны Румынии в апреле прошлого года. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.

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Недавно США одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны.