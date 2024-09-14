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Сегодня еще 23 "азовца" возвращаются на родную землю, - руководитель патронатной службы "Азова" Толкачева

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З полону звільнили азовців

Среди освобожденных из российского плена домой вернулись 23 воина бригады "Азов". Они были в неволе более двух лет.

Об этом сообщила руководитель патронатной службы бригады Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.

"Это чудо! 23 Азовца сегодня возвращаются на родную землю после более двух лет плена!", - написала она.

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Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали".

Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    Шана найкращим Воїнам у світі!
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Це ви про азовців для їхніх рідних написали?
  • Деніс Войцеховський
    Це у вас, русні, м'ясно на гатунки ділиться.
    Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
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