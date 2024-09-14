Продолжаем наполнять обменный фонд, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приветствовал сегодняшний обмен пленными, во время которого в Украину вернулось 103 военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сырского.

"Счастлив, когда наши - дома. Продолжаем наполнять обменный фонд", - так он прокомментировал новость об обмене военнопленными.

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Что известно об обмене пленными между Украиной и РФ 14 сентября 2024 года

Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что сегодняшний обмен пленными помогли организовать ОАЭ.

Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".