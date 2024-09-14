От 30 до 45 тысяч военных Россия сосредоточила на Курском направлении, - ОТГ "Северск"

В начале проведения Курской операции РФ удерживала на этом направлении ориентировочно 11 тысяч военных. Сегодня, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник.

"Если говорить о данных из открытых источников, то на начало проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - рассказал Мысник.

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Он также отметил, что россияне наращивают обстрелы собственной территории, которая находится под украинским контролем.

"За прошедшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области, который контролируется Силами обороны, 127 обстрелов, в частности выпустил 37 КАБов", - сказал спикер ОТГ "Северск".

Мысник также отметил, что, взяв под контроль Суджу, украинские Силы обороны значительно усложнили россиянам логистику.

"Не зря мы взяли под контроль город Суджу - это один из транспортных логистических хабов, который буквально перерезает их группировку "Север", - это Брянская, Курская, Белгородская области", - отметил Мысник.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на Курском направлении россияне начали быстрые наступательные действия, однако серьезных успехов не имеют. РФ стремится стянуть в этот регион 60-70 тысяч военных.