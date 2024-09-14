В бюджете соцвыплаты заморозили на том же уровне, а на телемарафон заложили 1,5 млрд грн, - Железняк
В госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Госбюджет-2025 и соцвыплаты
"Что можно сказать - в этом бюджете заморозили почти все социальные стандарты и показатели", - написал он.
В частности:
- минимальная зарплата - 8 тыс. грн;
- прожиточный минимум - 2920 грн;
- для госслужащих - 2102 грн.
Госбюджет-2025 и телемарафон
По данным Железняка, расходы на телеканал "Рада" уменьшили, но недостаточно. В следующем году на них хотят потратить 78,2 млн грн....
А это меньше, чем в прошлом году (198 млн грн слили), но вдвое больше чем до того, как ОП рейдернул канал.
Ну и на сам "Марафон" заложили как в прошлом году 1,5 млрд грн....
"То есть общая цифра, которую спустят в трубу, будет 1,6 млрд грн", - резюмировал нардеп.
Напомним, накануне правительство утвердило законопроект о госбюджете-2025. В частности, доходы бюджета следующего года ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.