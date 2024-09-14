В бюджете соцвыплаты заморозили на том же уровне, а на телемарафон заложили 1,5 млрд грн, - Железняк

В госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Госбюджет-2025 и соцвыплаты

"Что можно сказать - в этом бюджете заморозили почти все социальные стандарты и показатели", - написал он.

В частности:

минимальная зарплата - 8 тыс. грн;

прожиточный минимум - 2920 грн;

для госслужащих - 2102 грн.

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Госбюджет-2025 и телемарафон

По данным Железняка, расходы на телеканал "Рада" уменьшили, но недостаточно. В следующем году на них хотят потратить 78,2 млн грн....

А это меньше, чем в прошлом году (198 млн грн слили), но вдвое больше чем до того, как ОП рейдернул канал.

Ну и на сам "Марафон" заложили как в прошлом году 1,5 млрд грн....

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"То есть общая цифра, которую спустят в трубу, будет 1,6 млрд грн", - резюмировал нардеп.

Напомним, накануне правительство утвердило законопроект о госбюджете-2025. В частности, доходы бюджета следующего года ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.