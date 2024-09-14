Сибига призвал страны присоединяться к Саммиту мира: Это единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства, которые действительно желают восстановления мира, присоединиться к мирным усилиям Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
Сибига заявил, что Формула мира не имеет альтернатив и является единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.
"Мы приглашаем страну, лидера и организацию, которые действительно хотят восстановления мира, участвовать в усилиях по реализации Формулы мира наряду с сотней участников со всего мира", - написал он.
Сибига подчеркнул, что российско-украинская война - это не "конфликт" между двумя государствами, это колониальная захватническая война одной страны против другой.
"Эта война должна завершиться справедливо, чтобы сохранить мир в мире. Нам нужен глобальный дипломатический фронт, чтобы принудить агрессора к миру", - добавил министр.
Как отмечается, по итогам Глобального саммита мира 94 участника уже подписали его коммюнике. Сейчас идет подготовка ко Второму саммиту мира.
"Приглашаем всех присоединиться к нашим мирным усилиям", - подытожил он.