Администрация Байдена просит Конгресс продлить срок использования $5,8 млрд для Украины, - The Hill

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с запросом о продлении полномочий "президентских списаний" для предоставления оружия Украине до 2025 года, чтобы 5,8 млрд долларов, которые остались, были доступны и после 30 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, Белый дом просит, чтобы продление полномочий включили в соответствующую резолюцию с исключениями, которую предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. При текущих юридических условиях эти 5,8 млрд "сгорят", если не будут использованы до конца сентября.

"У нас осталось 5,9 млрд для Украины по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA; предоставление оружия из запасов армии США. - Ред.). Вся эта сумма, за исключением 100 млн, должна быть использована до конца финансового года... Минобороны продолжит предоставлять Украине пакеты помощи по этому механизму в ближайшем будущем и работает с Конгрессом, чтобы продлить действие PDA и после завершения финансового года", - прокомментировал изданию представитель Пентагона Пэт Райдер.

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Сообщается, что помощник одного из членов Конгресса прокомментировал изданию, что в случае неудачи с продлением срока использования средств Белый дом может объявить мега-пакет помощи на эту сумму до 1 октября, а затем постепенно отправлять это вооружение небольшими партиями в последующие месяцы. Однако это считают худшим вариантом, чем получить продление.

В частности, возможны определенные юридические трудности с выделением помощи сразу на всю сумму. Например, некоторые составляющие помощи в этот момент могут отсутствовать на складах, что будет формальным препятствием.

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Напомним, в конце сентября закончится срок действия финансирования помощи Украине на почти 6 миллиардов долларов, если Конгресс США не примет решение о продлении полномочий Пентагона по отправке Киеву оружия из собственных запасов.