Вследствие российских атак в Херсоне и области пострадали четыре человека

В течение дня 14 сентября российские войска атаковали Херсон, Берислав, поселок Велетенское и село Станислав, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, примерно в 18:30 в Днепровском районе Херсона оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского. 32-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Также медики диагностировали у него острую реакцию на стресс. Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, вечером российские военные обстреляли поселок Велетенское. Под вражеский удар попала 66-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, а также осколочное ранение теменной области. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

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Также, как сообщили в ОВА, днем из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадал житель Берислава. 48-летний мужчина получил взрывную травму, ранение уха, шеи и предплечья. Пострадавшего госпитализировали.

Под атаку вражеского беспилотника попала и 57-летняя женщина в Станиславе. В момент удара она находилась в магазине. У пострадавшей - взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия. Медики оказали женщине помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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