Нидерланды не смогут передать Украине систему Patriot из-за отказа одного из союзников от участия в соглашении, - СМИ

Нидерланды не могут передать Украине обещанную ранее дополнительную систему Patriot. Причина - отказ неназванного союзника от участия в сделке.

Об этом пишет NL Times, сообщает Цензор.НЕТ.

О намерении передать Украине систему Patriot Министерство обороны Нидерландов объявило в конце мая этого года. Сообщалось, что Нидерланды совместно со своими союзниками соберут систему противовоздушной обороны Patriot для Украины. Тогда речь шла о том, что у Нидерландов уже готовы основные компоненты, а остальные должны были поставлять другие страны.

Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что удалось найти еще одну страну для сотрудничества в этом деле, не указав, что это за страна.

"В настоящее время собраны необходимые компоненты для полной системы Patriot. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, остальные необходимые основные компоненты поставляет один из союзников", - заявляла тогда Оллонгрен.

Действующий министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили радар и что три пусковые установки будут переданы в ближайшее время.

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Однако другие страны все еще ищут другие компоненты для завершения системы. По словам Брекельманса, сейчас продолжаются переговоры с несколькими партнерами.

В Минобороны Нидерландов заявили, что ведомство недавно было проинформировано о том, что ранее упомянутое обязательство одного из союзников не выполняется. Однако министерство не уточнило, о какой именно стране идет речь.

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