Украина просила США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но затем изменила цели, - Reuters

Сперва Украина просила США об ударах ATACMS по авиабазам РФ. Однако теперь потенциальные цели украинских дальнобойных ударов включают российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, а также места сосредоточения вражеских войск.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам двух европейских дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, Киев передал США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если на это будет разрешение.

Отмечается, что изначально Украина хотела использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз. Поскольку на этих аэродромах расположены российские самолеты, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины.

Однако в Пентагоне заявили, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, Кремль переместил за пределы радиуса действия американских ракет ATACMS.

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Reuters пишет, что после этого потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов изменились.

Издание со ссылкой на официальных лиц пишет, что теперь Украина хочет использовать ракеты для нанесения ударов по российским военным командным центрам, складам горючего и вооружения, а также по местам сосредоточения вражеских войск.

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