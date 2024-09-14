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Пора ставить вопрос о разработке Евросоюзом программ возвращения украинцев, - Сибига

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Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настало время для разработки Европейским Союзом программ возвращения украинцев, и министерство продолжает активную работу над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом министр заявил на конференции Ялтинской европейской стратегии.

Сибига сообщил, что министерство уже работает с европейскими партнерами, чтобы создать надлежащие условия для возвращения украинцев, которые выехали за границу в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Актуально ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня", - подчеркнул он.

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Кроме того, министр добавил, что министерство продолжает активную работу с Еврокомиссией над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться на родину.

По его мнению, соответствующие инициативы должны прежде всего создавать положительную мотивацию для того, чтобы украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, делали взвешенный выбор в пользу возвращения.

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Топ комментарии

  • Герхард
    А що Зелебуба вже перемогла у своїй голові?

    То може голову Зелебуби треба повернути у реальність, а не людей під обстріли?
  • Наталия Наталия 0b0da4a4
    І тут Європа повинна розробити програми - бо зельц не в змозі щось запропонувати українцям за кордоном. Окрім батога і обовязків, звичайно(((
  • Rostyslav Komarnytsky
    А чому питання треба ставити перед Євросоюзом? Це Євросоюз мав би силою депортувати людей у зону небезпеки? Сибіга справлі телепень, чи прикидажться телепнем, щоб стодобатись Зєлєнскому? Питання про програму з повернення треба ставити перед Зєлєнскім і його клікою. Це їм треба створити умови для того, щоб українці хотіли повертатися. Хоча схоже у країну Зєлєнского українці повертатися не схочуть.
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