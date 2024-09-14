Шольц: Берлин не даст ВСУ бить немецким оружием вглубь России, даже если это позволят союзники

Берлин не позволит Украине использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ, даже если союзники решат иначе в отношении предоставленных ими вооружений.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу, 14 сентября, во время общения с избирателями в городе Пренцлау в федеральной земле Бранденбург, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне дискуссии относительно возможного разрешения Украине наносить удары по целям в РФ из западного дальнобойного оружия Шольц заявил, что его позиция по этому поводу остается неизменной. По словам политика, Киев не получит от Берлина разрешения наносить удары вглубь России из немецкого дальнобойного оружия.

"Я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны решат иначе", - сказал канцлер ФРГ.

Шольц отметил, что не будет предоставлять такого разрешения, поскольку видит в этом потенциальную "проблему".

В то же время он пообещал, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине.

Напомним, недавно Шольц в очередной раз отклонил идею поставки Украине ракет Taurus, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

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