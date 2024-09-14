Салливан не считает возможным достижение мира в Украине в случае воплощения "мирного плана" Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, недавно озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом.

Соответствующее заявление Салливан сделал на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября в Киеве, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Салливан отметил, что комментирует украинскую политику США с внепартийных принципов из-за специфики своей должности. Поэтому ограничился размытым ответом относительно позиции Трампа в отношении Украины и избежал ее критики.

И все же он прокомментировал озвученный на этой неделе кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом "мирный план" Трампа.

Советник Белого дома не считает возможным достижение мира в случае, если после выборов Белый дом начнет воплощать план, озвученный Вэнсом.

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"Любой план, который имеет целью, по сути, навязать условия мира Украине, и касается ключевых принципов .... не является устойчивым", - сказал чиновник Белого дома.

Также Салливан напомнил о внешнеполитическом принципе США "ничего об Украине без Украины".

Напомним, что недавно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. В частности, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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