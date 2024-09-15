Сикорский призвал страны ЕС перестать оказывать помощь украинцам, подлежащим мобилизации

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации, подчеркнув, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Сикорский заявил, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, поскольку предлагает экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста.

В частности, министр привел пример Германии.

"Сейчас в Германии украинцы, которые там находятся под временной защитой, получают значительную помощь", - сказал он, добавив, что, по его информации, речь идет о выплатах, превышающих 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1000 евро в месяц на человека, и это распространяется также на мужчин.

Также читайте: Я за возвращение украинских мужчин, находящихся за границей, но без принуждения, - Зеленский

"Что-то подобное в Нидерландах, не знаю наверняка суммы во Франции", - отметил он.

"Есть простой метод помочь Украине - перестаньте оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Укрывательство от призыва - это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", - призвал польский министр, подчеркнув, что Польша не предоставляет подобной социальной поддержки.

В свою очередь инициативу польского министра поддержал глава МИД Андрей Сибига, который выступал вместе с ним на панельной дискуссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В среду 87 мужчин получили отказ в пересечении границы из-за отсутствия военного билета, - ГПСУ