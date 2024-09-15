Украине больше всего проблем среди союзников России создает КНДР, - Буданов

Северная Корея с большим отрывом лидирует в перечне поставщиков вооружения России. Объемы поставок оружия и боеприпасов из КНДР напрямую влияют на интенсивность боевых действий.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES), пишет LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Те объемы процессов, которые они(КНДР, - ред.) поставляют, они напрямую влияют на интенсивность действий", - сказал глава разведки.

По словам Буданова, Северная Корея - на первом месте среди стран, оказывающих наибольшую военную поддержку России, поскольку объемы поставок - несопоставимы.

Руководитель ГУР отметил, что разведка видит весь маршрут поставок: приход корабля в порт, разгрузку, передвижение по железной дороге и тому подобное. С момента прибытия корабля из Северной Кореи проходит восемь-девять дней, пока боеприпасы достигнут фронта. Затем, по словам Буданова, в течение двух недель россияне это интенсивно используют.

"Да, поставки ракет - неприятно для нас, но такие поставки боеприпасов - с этим мы не можем ничего сделать", - заявил Буданов.

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