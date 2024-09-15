В течение минувших суток произошло 131 боестолкновение, основные усилия оккупанты концентрируют на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг концентрирует основные усилия на Покровском направлении, где в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 14 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

По территории Украины 14 сентября государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 580 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, 21 боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, 42 БПЛА, повредили один автомобиль и единицу специальной техники.

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Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовая и Синьковка подразделения Сил обороны отбили 14 наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжаются три боестолкновения.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

Активен агрессор и на Сиверском направлении. Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Андреевки.

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На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка. Боевые действия продолжаются еще на шести локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении. Здесь, в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. 36 атак украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 330 военнослужащих убитыми и ранеными, одна артиллерийская система уничтожена и две повреждены, уничтожено шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, также уничтожено два БПЛА, три укрытия и два склада с боеприпасами.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отражали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Селидово, Украинска, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого. Бой возле Катериновки продолжается. Ситуация контролируемая.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении за сегодня агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Украинские воины остановили три вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.

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На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобковому.

На Приднепровском направлении восемь штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.