ВСУ получили 18 САУ "Богдана", профинансированные Данией. Их изготовили за два месяца, - глава Минобороны Поульсен

Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На выработку установок ушло два месяца.

Об этом рассказал министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передает "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Поульсен рассказал, что посещал Украину в марте этого года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия - ракет, дронов и артиллерии.

"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям,- ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам",- сказал глава оборонного ведомства Дании.

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Он утверждает, что производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе, а также дешевле поддерживать его работоспособность.

Учитывая это, Поульсен призвал европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Напомним, что в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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