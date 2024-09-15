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ВСУ получили 18 САУ "Богдана", профинансированные Данией. Их изготовили за два месяца, - глава Минобороны Поульсен

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ЗСУ отримали 18 САУ "Богдана"

Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На выработку установок ушло два месяца.

Об этом рассказал министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передает "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Поульсен рассказал, что посещал Украину в марте этого года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия - ракет, дронов и артиллерии.

"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям,- ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам",- сказал глава оборонного ведомства Дании.

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Он утверждает, что производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе, а также дешевле поддерживать его работоспособность.

Учитывая это, Поульсен призвал европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Напомним, что в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отечественный военно-промышленный комплекс активно работает над обеспечением потребностей украинской армии. В частности, налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Данія фінансує виробництво українських зброї в Україні?🤔 Не дивно що 1.2 трлн. гривень з бюджету на фінансування армії вже десь пропали. І тепер зелень хоче підвищити військовий податок на зарплати. Ну а що? Датчани проплатять за те,що наші пі#ари та мародери вкрадуть. Зручно.
  • Urs
    десь далеко заплакав Чмут.
  • Евгений 89b7971a
    Не все так просто. По перше треба подивитися чи 100% там ми виготовили, чи щось купили . По друге - можливо якісь деталі вже були зроблені виробником за свій кошт і робилися довше. Тобто це не значить, що якщо будуть гроші, то ми зможемо прямо кожні 2 місяці робити по 18. Але все одно дуже добре.
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