Из-за падения обломков "шахедов" повреждено предприятие на Николаевщине
В ночь на 15 сентября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БПЛА типа "Shahed 131/136".
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия дроновой атаки
По словам Кима, в результате боевой работы и падения обломков сбитых БПЛА, есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе.
"Возник пожар на складских помещениях. Пострадавших нет", - уточнил он.
Обстрелы Куцурубской громады
Также сообщается, что вчера, 14 сентября, в течение дня и сегодня ночью враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду и ее акваторию. Также сегодня ночью, в 01:34, враг совершил артиллерийский обстрел общины. Пострадавших нет.
Ранее Воздушные силы информировали, что враг запустил ударные БПЛА с северного направления.