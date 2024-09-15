Из-за падения обломков "шахедов" повреждено предприятие на Николаевщине

В ночь на 15 сентября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БПЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия дроновой атаки

По словам Кима, в результате боевой работы и падения обломков сбитых БПЛА, есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе.

"Возник пожар на складских помещениях. Пострадавших нет", - уточнил он.

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Обстрелы Куцурубской громады

Также сообщается, что вчера, 14 сентября, в течение дня и сегодня ночью враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду и ее акваторию. Также сегодня ночью, в 01:34, враг совершил артиллерийский обстрел общины. Пострадавших нет.

Ранее Воздушные силы информировали, что враг запустил ударные БПЛА с северного направления.