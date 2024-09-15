Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 29 дронов над территорией 7 регионов России
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В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи 15 сентября российская ПВО якобы уничтожила 29 украинских беспилотников.
Сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
Утверждается, что 15 дронов якобы сбито над территорией Брянской области; пять - над Курской; четыре - над Смоленской; два - над Орловской и по одному - над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.