Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 29 дронов над территорией 7 регионов России

В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи 15 сентября российская ПВО якобы уничтожила 29 украинских беспилотников.

Сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Утверждается, что 15 дронов якобы сбито над территорией Брянской области; пять - над Курской; четыре - над Смоленской; два - над Орловской и по одному - над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.

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