Уничтожена ракета Х-59 и 10 из 14 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 15 сентября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 14-ю ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск - РФ, Чауда - Крым).

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Что удалось ликвидировать нашей ПВО?

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БПЛА.

Где работали силы ПВО?

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Ранее Воздушные силы информировали, что враг запустил ударные БПЛА с северного направления. По данным ОВА, из-за падения обломков "шахедов" повреждено предприятие на Николаевщине.